Dritto e Rovescio, video-choc: chi viene pestato dalle borseggiatrici rom

L'emergenza borseggiatrici a Milano accende il dibattito da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 4 maggio. Ora le borseggiatrici rom, infatti, picchiano chi le filma in metro. In studio sono presenti, Denis, rappresentante della comunità rom, Mattia, che è stato menato dalle borseggiatrici, e il conduttore della Zanzara su Radio 24, Giuseppe Cruciani. "Non li difendo, non dico che fanno bene. Ma non si può dare la caccia così a queste persone. Lui filma sempre le stesse persone, ci sono anche altri tipi di borseggiatori, non solo queste quattro o cinque donne. Ci sono anche maschi. Non ha senso per me", dice Denis.

Ora le borseggiatrici picchiano chi le filma in metro#Drittoerovescio pic.twitter.com/tSXxmxZGkP — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) May 4, 2023

Cruciani lo interrompe: "Che te ne importa se ce ne sono altri? Adesso stiamo parlando di queste. Che sono persone anche molto vicine a te. Perché te la prendi con lui?". "Io sto dicendo che nelle metropolitane ci sono ladri e borseggiatori. Lui li conosce ma non li filma, che siano marocchini o rumeni lui non li filma", risponde Denis. Ma Mattia ribatte: "Certo, ci sono anche uomini. La differenza è che le borseggiatrici non vanno in carcere perché sfruttano la gravidanza". "Perché ti picchierebbero", contrattacca Denis.