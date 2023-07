Monfalcone, il sindaco: "Inaccettabile fare il bagno vestiti", stop ai musulmani

19 luglio 2023 a

"Inaccettabile fare il bagno vestiti". La lettera firmata dal sindaco Anna Maria Cisint è rivolta direttamente a quegli "stranieri musulmani che entrano abitualmente in acqua con i loro vestiti: una pratica che sta determinando sconcerto e che crea insopportabili conseguenze alla salvaguardia del decoro". Il primo cittadino di Monfalcone si appella, attraverso una missiva, alla comunità musulmana locale perché "chi viene da realtà diverse dalla nostra ha l'obbligo di rispettare le regole e i costumi. La pratica di accedere sull'arenile e in acqua con abbigliamenti diversi dai costumi da bagno deve cessare".

Nella lettera l'esponente della Lega precisa anche che "l'Amministrazione comunale non può consentire che si sviluppi 'una città nella città' con regole diverse dalle leggi vigenti nel nostro Paese e dal comune sentire della stragrande maggioranza dei nostri concittadini, determinando in tal modo una sorta di 'discriminazione all'incontrario'". E ancora, promette di essere "rigorosa nel far rispettare le disposizioni comunali e nel pretendere dalle grandi realtà produttive, a cominciare da Fincantieri, un diverso governo dei flussi. L'arrivo incontrollato di lavoratori provenienti dai Paesi più poveri che genera oltretutto forme di dumping diffuse soprattutto nei subappalti e che ha scaricato sul territorio le relative conseguenze di carattere sociale, sanitario, abitativo, scolastico e occupazionale, deve essere - conclude - profondamente rivisto".

Immediata le reazioni. E non dalla comunità musulmana. "Credo dobbiamo essere tolleranti, anche sul bagnasciuga: ognuno può fare il bagno come vuole se rispetta il pubblico decoro. Onestamente non ci vedo nulla di male a voler fare il bagno coi vestiti addosso; due generazioni fa mia nonna lo faceva indossando una lunga veste di lana, oggi di certo i costumi sociali sono radicalmente cambiati ma non vieterei a chicchessia di tuffarsi nelle acque di Ischia coi vestiti", replica contrariato il sindaco dell'isola di Ischia Enzo Ferrandino.