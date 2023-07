Meteo, Mario Giuliacci: è allarme, grandinate estreme e weekend rovinato

20 luglio 2023 a

Il caldo subirà una breve pausa. Accade nel weekend del 22/23 luglio. Per sabato, sono le previsioni dei meteorologi di Mario Giuliacci, potremmo assistere alla manifestazione di fenomeni violenti. Tra questi grandine e colpi di vento. Una vasta depressione che si trova sull’Europa settentrionale si allungherà verso il nostro paese portando aria fresca e instabile in quota e riducendo così gli effetti dell’anticiclone africano.

A pagarne le conseguenze per prime le Regioni del Nord Ovest. Qualche lieve miglioramento potrebbe arrivare già nella giornata di domenica 23, quando l’anticiclone africano recupererà lo spazio perduto e, soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, si raggiungeranno nuovamente temperature vicino ai 40°C (in Puglia e Sardegna sarà possibile avere picchi anche superiori).

A portare piogge e temporali l’incontro tra masse d’aria di origine completamente diversa che secondo i modelli dovrebbe avvenire proprio sulla nostra penisola. E proprio sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 20 luglio, allerta gialla per rischio temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.