Meteo, la bomba di Giuliacci: "Traiettoria non chiara", cosa si abbatte sull'Italia

Quanto accaduto in questi giorni e soprattutto ieri a Milano ha davvero ribaltato il quadro meteo sul nostro Paese. Le condizioni oscillano tra ondate di calore e foratissimi nubifragi che sfociano in mini cicloni come nel caso del downburst di Milano. Ma cosa ci attende nei prossimi giorni? A spiegarlo sul sito meteogiuliacci.it è proprio il colonnello Mario Giuliacci che, archiviata questa fase di grandissima instabilità, prova a fare il punto su cosa ci aspetta nelle prossime settimane e soprattutto ai primi di agosto quando le ferie degli italiani entreranno nel vivo con un fiume di partenze previste per tutta la penisola: "Per quanto riguarda l’inizio di Agosto, sembra che le temperature possano rientrare nelle medie, ma c’è comunque una certa incertezza.

L’alta pressione nord africana potrebbe avanzare verso nord, raggiungendo l’Italia con nuove ondate di caldo, ma la sua traiettoria non è ancora del tutto chiara. Non ci sarebbero i presupposto per un inizio Agosto follemente caldo", spiega Giuliacci.

Per quanto riguarda i prossimi giorni che accompagneranno la fine di luglio, le previsioni sono chiare: "Mercoledì 26 luglio l’aria fresca proveniente dall’Atlantico settentrionale riuscirà a fare l’ingresso sul nostro paese in maniera decisa dando vita a temporali in alcune zone del Nord-Est e nel pomeriggio raggiungerà anche il Centro, specialmente sugli Appennini e sulle regioni adriatiche. Qualche fenomeno potrà raggiungere anche la parte settentrionale della Puglia. Dal punto di vista delle temperature, da mercoledì tutta l’Italia potrà beneficiare di un abbassamento dei valori termici, quindi non solo il Nord, ma sarà un refrigerio per tutta la nostra penisola. Dalla giornata di venerdì 28 l’alta pressione proverà a riaffermarsi portando stabilità da Nord a Sud. Si parlerà comunque di temperature piacevoli e nelle medie del periodo".