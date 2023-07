Generale antimafia contro Saviano: “Suo contributo per la lotta alla Camorra? Non pervenuto”

28 luglio 2023 a

a

a

"Contributo di Saviano alla lotta alla camorra, in quegli anni? Parlo per me e i CC di Caserta: NON pervenuto": Carmelo Burgio, generale antimafia, lo ha scritto in un post sul suo profilo Facebook, attaccando di fatto lo scrittore campano. Il commento di Burgio parte dalla recente cancellazione del programma di Saviano, Insider, dai palinsesti di Rai 3.

"Magari comunque altri hanno avuto di più dalle sue esternazioni, non saprei", ha continuato il generale. Che poi ha aggiunto: "Ad ogni modo nel 1927 il PCM in carica, nel celebre discorso, spiegava a tutta l’Italia che le mafie serie, allora, erano nella Terra dei Mazzoni (Castelvolturno), nell’agro aversano e in Sicilia. Quindi manco questa è stata una scoperta di Saviano".

L'immagine choc su Salvini: "La dolce malavita", esplode un altro caso | Guarda

Commentando la scelta della Rai di togliere la sua trasmissione dai palinsesti, Saviano ha detto: "È chiaramente una decisione politica". La scelta dell'azienda di viale Mazzini è arrivata dopo gli insulti dello scrittore al ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Ma certo che lo rivendico. Ho definito Salvini 'Ministro della Mala Vita' prendendo in prestito questa definizione da Gaetano Salvemini. Ministro della Mala Vita è chi sfrutta un territorio per fini elettorali, ma tiene ai margini del dibattito i veri problemi che su quel territorio insistono".