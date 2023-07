Cagliari, strangolato con un asciugamano al b&b: orrore, chi arrestano

31 luglio 2023 a





Un giovane di vent'anni è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Gabriele Pergola, cagliaritano residente a Quartu, di 43 anni, trovato morto questa mattina 31 luglio in un Bed&Breakfast a Quartucciu in provincia di Cagliari. Il corpo di Pergola è stato scoperto attorno alle 4.30 nella struttura ricettiva "Corte Cristina" in vicolo IV Nazionale. Il fermato è Gabriele Cabras, pregiudicato residente a Sinnai, che si trovava nella stanza con la vittima e che si è allontanato dopo l’omicidio su cui indagano i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena.

Secondo le prime ricostruzioni Pergola sarebbe stato strangolato con un asciugamano. La scoperta del cadavere è stata fatta dai titolari della struttura ricettiva, che hanno subito chiamato i soccorsi. Mentre il personale del 118 tentava invano di rianimarlo, i carabinieri hanno scoperto che durante la notte l’uomo non era da solo in camera, con lui anche il ventenne che è stato rintracciato non lontano da Quartucciu ed è stato fermato come possibile autore dell’omicidio.

Cabras si trova attualmente nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, dove sta arrivando anche la sostituta procuratrice, Diana Lecca, che coordina le indagini. La pm sentirà il giovane per cercare di ricostruire dettagliatamente quanto accaduto