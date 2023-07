Orsa con il cucciolo insegue due cacciatori: Trentino, il finale da incubo

31 luglio 2023 a

Si è concluso con un grande spavento reciproco (e una contusione) l'incontro ravvicinato tra mamma orsa e due cacciatori che avevano scelto per la loro battuta sulle Giudicarie in Trentino, a 1.970 metri di quota sopra l'abitato di Roncone. Racconta Tgcom24 che i due giovani uomini hanno visto l'animale che dormiva insieme al piccolo sul sentiero Mandrel che porta a malga Avalina. Mamma orsa, avvertita la loro presenza, si è spaventata e ha inseguito i due uomini, che sono fuggiti tra le grida.



Uno dei due cacciatori si è precipitato lungo il sentiero di ritorno; l'altro, invece, si è arrampicato su una pianta, l'orsa lo ha inseguito e lo ha agganciato a una ghetta facendolo cadere al suolo. Poi si è allontanata con il cucciolo. A causa dell'impatto su una pietra, l'uomo ha una contusione al costato e ora è in osservazione all'ospedale di Tione. Spiega Tgcom24 che sul posto è immediatamente intervenuta l'unità cinofila del Corpo forestale, che ha compiuto i necessari sopralluoghi per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e ha recuperato l'attrezzatura degli escursionisti. Va precisato che la zona dove è avvenuto l’avvistamento dell'orsa e del cucciolo è lontana dal paese.