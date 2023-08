Trento, "barricato con una motosega": la fuga del 92enne dalla Rsa

01 agosto 2023 a

Dieci chilometri a piedi, di notte, in solitaria non sono una passeggiata: si sentono sul corpo anche se si ha il fiato e si è giovani. Per un anziano di 92 anni potrebbero avere degli effetti collaterali pesanti e comunque tanta tanta stanchezza. Non è stato così per il nonno di Trambileno, in provincia di Trento, che pur di tornare nella sua casa è scappato dalla Rsa dove era ospitato si è fatto una lunghissima camminata pur di dormire nel suo letto. Da Mori, dove si trova l'ospizio, dopo ore di cammino era riuscito a raggiungere il comune di Trambileno, a ben 10 chilometri di distanza, dove si trova casa sua. A quel punto si è barricato dentro, armato di motosega, deciso a non tornare indietro.

Il suo piano di fuga è stato geniale a conferma non solo della forza fisica del novantaduenne, ma anche della sua lucidità. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, riporta Leggo, l'anziato è fuggito mettendo in atto un piano partito attorno alle 22,30 di sabato quando gli Oss della struttura sentono suonare l'allarme dalla camera dell'uomo. L'anziano si scusa, dice che va tutto bene e che vuole guardare la tv perché non ha sonno. Così un operatore sanitario lo accompagna in sala tv, l'anziano si siede su una poltrona e nulla fa presagire che di lì a poco sarebbe scattata la fuga. Ma a mezzanotte, quando è stato fatto un nuovo giro di controllo, l'operatore non trova più l'anziano. Lo cerca in camera, e vede che nel letto c'è una sagoma apparentemente umana.

Non può sapere che l'anziano, invece, se l'era appena data a gambe e aveva astutamente messo dei cuscini sotto alle lenzuola. Di lì a poco, però, l'allarme scatta ugualmente. L'uomo nel frattempo aveva scavalcato la recinzione e si era dato alla fuga verso casa. Tutto ricostruito grazie alle telecamere di video sorveglianza. Dopo ore di colloqui i carabinieri sono intervenuti con un blitz nella casa di Trambileno per evitare il peggio e l'arzillo nonnetto è stato riportato nell'Rsa. Ma ci ha provato.