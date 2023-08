Meteo, incubo-Patricia: "Vortice devastante". Italia, dove è allarme rosso

03 agosto 2023 a

Dopo Circe, ecco Patricia. In Francia è già arrivata e in Italia potrebbe far presto il suo ingresso. Si tratta della tempesta Patricia, che porterà un clima autunnale sul Belpaese. La conseguenza? Raffiche di vento, rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. A essere particolarmente colpite saranno la Lombardia, la zona Nord est e il Levante ligure. Con rischio di locali grandinate. Ma questa volta i temporali raggiungeranno anche il Centro-Sud, dove si attende il primo vero break estivo, dopo tanto tempo di caldo anche estremo.

Stando alle previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo, nella giornata di venerdì temporali anche violenti raggiungeranno il centro. Qui non sono esclude grandinate e colpi di vento. Sarà colpita la Toscana orientale, l'Umbria e le Marche, ma successivamente anche il Lazio Interno e Abruzzo e nella notte tra venerdì e sabato e successivamente sabato. Questi temporali raggiungeranno poi anche il Sud Italia.

Ovviamente non mancheranno pesanti conseguenze sulle temperature. Queste ultime saranno sotto media, con massime che potrebbero non superare i 28-30 gradi nel corso del weekend, salvo casi localizzati. Poi da lunedì tornerà l'alta pressione. E Al Nord avremo nuovamente sole prevalente e un netto rialzo delle temperature.