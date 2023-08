Ostuni, 24enne calpesta siringa in spiaggia: l'atroce calvario della ragazza

04 agosto 2023 a

Una giornata tranquilla in spiaggia si è trasformata presto in un incubo per una giovane di 24 anni. Quest'ultima, come riportato da Brindisi report, si trovava sulla spiaggia libera di Santa Lucia, nel comune di Ostuni, quando a un certo punto si è sentita pungere sotto la pianta del piede. Si trattava di una siringa nascosta nella sabbia. Dopo la scoperta, è subito scattato l'allarme e la ragazza è corsa al Pronto soccorso di Ostuni.

Dopo i primi accertamenti, la 24enne è stata invitata a raggiungere l'ospedale di Brindisi, nel reparto di Malattie infettive. Lì le hanno detto che nei prossimi sei mesi dovrà sottoporsi a una serie di esami e test per vedere se abbia contratto malattie come epatite B e C o Hiv. "La vicenda, chiaramente, mi ha scossa parecchio - ha raccontato la giovane a Brindisi report -. Storie simili accadono continuamente, crediamo che non possano mai coinvolgerci in prima persona, ma così non è".

Parlando delle analisi che dovrà fare, infine, ha spiegato: "La procedura preventiva di analisi che sto seguendo non è per niente piacevole. La siringa sembra essere vecchia ed usurata, ma non possiamo esserne sicuri e devo effettuare tutti i controlli necessari". E un appello: "La spiaggia e il mare sono anche casa mia, perciò sento il dovere di raccontare la mia esperienza al fine di stimolare la massima attenzione di tutti sull'argomento. Vorrei contribuire per rendere il nostro paesaggio più pulito di com'è adesso".