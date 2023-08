Meteo, disastro a Roma: “Schiuma bianca”, cosa state vedendo 

05 agosto 2023 a

Il maltempo ha colpito duramente Roma nella giornata di ieri, venerdì 4 agosto. I cittadini hanno scattato decine di foto ai fiumi di schiuma bianca e densa che si sono formati tra le strade della città. Per gli esperti si tratta di un fenomeno legato all’inquinamento, ma di origine biologica: in pratica la schiuma si forma a causa di sostanze di natura organizza, come la sporcizia legata alle foglie e ai residui alimentari.

D’altronde che Roma sia una città sporca non è di certo una scoperta, ma la schiuma bianca e densa che ha dominato le strade nelle scorse ore ne è anzi un’ulteriore conferma. In pratica la sporcizia che già si trovava sull’asfalto al momento della precipitazione è stata inglobata dall’acqua, dando vita ai fiumi di schiuma. Tale fenomeno è probabilmente destinato a ripetersi, dato che l’allerta meteo continua fino a lunedì 7 agosto: sono quindi attese altre precipitazioni che potrebbero dar vita a ulteriore schiuma bianca.

“L’effetto schiuma - ha spiegato al Corsera Luca Tortora, docente di Chimica del dipartimento di Scienze dell’università Roma Tre - è determinato dall'interazione tra l'acqua e il materiale organico sulla superficie stradale non rimosso, come polline, fogliame, rifiuti alimentari o altro di origine organica: più la pioggia è forte e più si ingloba l'aria all'interno di una miscela di acqua, cioè pioggia, e rifiuti di natura organica, che poi creano la schiuma”.