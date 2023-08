Meteo, Ferragosto infernale: ecco cosa rivelano modelli e previsioni

04 agosto 2023 a

Il meteo ha subito un netto peggioramento nelle ultime ore, ma questa situazione non si trascinerà a lungo. Anzi, dopo la breve sfuriata del weekend, dalla prossima settimana ripartirà l’estate a tutti gli effetti. “Anche dalle ultime analisi modellistiche - si legge su 3Bmeteo - si evince una concreta possibilità che l'alta pressione afro-mediterranea rimonti con decisione dapprima sul Mediterraneo occidentale, ma poi anche sull'Italia nel corso della prossima settimana”.

“Ultime note instabili lunedì 7 agosto su parte del Nord - aggiunge l’esperto Edoardo Ferrara - poi per diversi giorni il tempo dovrebbe mostrarsi largamente stabile e assolato su gran parte d'Italia. Una situazione che dovrebbe protrarsi fin verso il Ferragosto, con al più qualche occasionale temporale a lambire il Nord e in particolare le Alpi, talora però di forte intensità vista l'energia in gioco”. Insomma, sta per tornare il caldo intenso: dopo il netto calo del fine settimana, le temperature si impenneranno di nuovo.

“Caldo che potrebbe nuovamente farsi molto intenso soprattutto dal 9-10 agosto - si legge su 3Bmeteo - sotto la spinta di masse d'aria roventi di diretta estrazione nord africana. Almeno in una prima fase questa volta sembrerebbe che la fiammata sia diretta in primis verso il Centro ma anche il Nord. Non si tratterebbe, ad oggi, del caldo estremo ed eccezionale dello scorso luglio, ma si potrebbero comunque raggiungere nuovamente picchi di 40°C”.