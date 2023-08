Meteo, Mario Giuliacci: "Figure bariche imponenti", ribaltone e allarme

05 agosto 2023 a

Sull'Italia è arrivato Circe, il ciclone che minacciava la Penisola ma che, per ora, sta attraversando il Nord senza determinare particolari criticità. Aria fresca, nel frattempo. E precipitazioni. Almeno fino al prossimo lunedì. E secondo Mario Giuliacci, questo quanto mette nero su bianco nel suo ultimo bollettino, per tutto agosto le temperature resteranno sotto la media. Con alcune eccezioni.

Infatti, secondo Giuliacci, è prevista una nuova ondata di caldo africano, destinata a far disperare chi soffre le alte temperature. Nel dettaglio, la nuova fase di caldo dovrebbe durare per circa una settimana, che dovrebbe iniziare tra una decina di giorni. Il colonnello poi sottolinea che "ovviamente, solo con gli aggiornamenti giornalieri sapremo con precisione quanto durerà. Ma, ahinoi, dobbiamo avvisare i nostri lettori che queste figure bariche così grandi e imponenti sostano per diverso tempo sul nostro Paese. L'esperienza ci insegna che sono difficili da scardinare...", sottolinea.

E insomma un agosto ballerino, altalenante, così come è sempre stato: si passa dal caldo moderato, alle temperature profondamente sotto media, dunque ancora picchi di calore. Per quel che riguarda le tendenze post-Ferragosto, invece, la situazione non può ancora essere prevista nel dettaglio.