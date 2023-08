Michele Morrone, "sguardo di troppo" e pugni: l'attore manda un 24enne in ospedale

09 agosto 2023 a

a

a

Michele Morrone coinvolto in una rissa. È accaduto in Puglia dove l'attore si è reso protagonista di una lite verbale, poi degenerata. Il 32enne, mentre si trovava a Campomarino di Maruggio, - rinomata località balneare del litoranea ionico-salentina - avrebbe colpito con alcuni pugni un 24enne. Stando ai testimoni quest'ultimo sarebbe successivamente stato soccorso dai sanitari del 118. Alla base del litigio uno sguardo di troppo forse per un parcheggio.

L'episodio è avvenuto nell'affollata via Machiavelli sotto lo sguardo di numerosi passanti. Tra questi il sindaco di San Marzano di Sangiuseppe (Taranto), Francesco Leo. L'attore - protagonista della serie di Netflix "365 giorni" e che ha lavorato in diverse serie tv come Squadra Antimafia 6, Provaci ancora prof 6 e Che Dio ci aiuti 3 e ha partecipato alla trasmissione Ballando con le stelle nel 2016 - è stato identificato dai carabinieri.

Morrone per difendersi ha chiamato un suo amico, avvocato penalista della zona. Il 24enne, invece, è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per traumi al volto e in altre parti del corpo. La notizia del litigio ha fatto rapidamente il giro dei social, dove Morrone è molto popolare (è seguito su Instagram da sedici milioni di follower). Non a caso proprio un'utente ha svelato che Morrone avrebbe rotto il finestrino del 24enne e avrebbe tirato calci alla vettura: "Poi scontro fisico quando anche il ragazzo è sceso dalla macchina. Non ci sono foto di lui però. La mia amica è arrivata dopo l’evento ma gliel’hanno raccontato. Ha fatto queste foto. Ma ne parlavano tutti lì".