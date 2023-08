Casal di Principe, quante multe hanno fatto dal 2019 a oggi: lo scandalo

09 agosto 2023 a

Solo sei vigili urbani operativi e zero multe dal 2019: accade a Casal di Principe, comune in provincia di Caserta che conta 21mila abitanti. La denuncia arriva dal comandante Maurizio Crotti: "Sono quattro anni che non facciamo multe relative a infrazioni del Codice della strada. Con sei agenti e le molteplici attività da svolgere la viabilità è sicuramente trascurata".

Stando a quanto riportato dal Mattino, l'ultima multa - per sosta vietata - sarebbe stata fatta il 29 luglio 2019. A Casal di Principe i vigili sono diminuiti di quattro unità rispetto a quattro anni fa e sono destinati a diminuire ancora nel 2024 a causa di un pensionamento che porterà il totale degli agenti a cinque. "Nonostante gli sforzi miei di organizzare il personale e quelli dei miei collaboratori di assecondare le richieste, non si riesce a far fronte alle esigenze della città - ha spiegato Crotti -. Questo mi rammarica tanto, ma ho le mani legate".

Stando alla normativa regionale, una città delle dimensioni di Casal di Principe dovrebbe contare dai 28 ai 38 agenti operativi. E sulla possibilità di assumere nuovo personale, il sindaco Renato Natale ha detto: "Stiamo aspettando l'approvazione del bilancio per attivare un progetto di utilizzo di vigili di prossimità".