Verona, spritz e tramezzino? Scontrino-choc al bar in centro, finisce malissimo

10 agosto 2023 a

a

a

Continua la polemica sui prezzi in bar e ristoranti. Questa volta a finire nel vortice delle critiche è un bar di Verona, accusato da un cliente di avere un listino un po' eccessivo. Sotto accusa due Spritz e due tramezzini consumati al tavolo di un locale in piazza Bra: prezzo 26 euro. Lo scontrino è stato pubblicato sui social. E non è tardata ad arrivare la risposta dei titolari dell'attività.

Un cucchiaino di crema catalana? Ecco quanto costa: scontrino-truffa a Torino

La denuncia del prezzo considerato eccessivo è stata fatta su Facebook dal'illustratore Davide “Charlie” Ceccon, che ha raccontato le spese sostenute per una gita di poche ore con un'altra persona a Verona. Nel post si legge: "Ieri mi sono fatto una gita con una persona, a Verona, in centro. A parte la benzina e l'autostrada / (sette euro + 8 litri di benzina), ci siamo azzardati a sederci al Bar Liston 12 Piazza Brà n 14 (Società orchidea Srl), nei tavolini esterni, con vista sulla piazza dell'Arena. Visto il menù abbiamo optato per due tramezzini, un prosciutto e funghi ed un tonno e pomodori, e due spritz, uno Campari ed uno Aperol. Fine. Come da scontrino si evince che ho speso 26 euro, dove in un bar a Vicenza costa un euro e venti il tramezzino e due euro e cinquanta lo spritz, dunque totale 7,40 euro contro 26 di questi ladri patentati".

Il titolare del locale, Claudio Credo, ha risposto alle accuse dalle colonne dell'Arena, definendo i suoi prezzi in linea con quelli degli altri locali del centro di Verona: "Credo che sette euro per uno spritz seduti a due passi dall’Arena non sia certo un prezzo così esagerato. A maggior ragione visto che portiamo sempre come minimo olive e patatine". E ancora: "Senza pensare alle 48 buste paga, siamo aperti dalle 7,30 del mattino alle 2 di notte, i costi sono pazzeschi. Ripeto, mi pare una polemica senza senso, a maggior ragione noi abbiamo tutti i prezzi esposti in maniera chiara".