A1, incidente terrificante: coinvolte 7 auto, Italia spezzata nel weekend "bollino nero"

12 agosto 2023 a

Inferno in autostrada sulla A1 in questo sabato 12 agosto da bollino nero per il traffico. Un maxi-incidente avvenuto alle 7 di oggi, infatti, spezza in due l'Italia. Lo schianto, che ha coinvolto sette vetture, è avvenuti sull'autostrada A1 in direzione Napoli nel tratto tra Anagni e Colleferro, all'altezza del chilometro 594.

A dare notizia del grave incidente è stata Autostrade per l'Italia, che con una nota spiega come sul luogo dello schianto siano intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Intorno alle 9 del mattino il traffico scorreva su due corsie e si registravano 8 chilometri di coda in direzione Napoli, coda destinata inesorabilmente ad aumentare. Ai guidatori diretti verso Napoli, Aspi suggerisce di uscire a San Cesaro sulla diramazione di Roma sud, dunque percorrere la SS6 Casilina per poi rientrare in A1 alla stazione di Anagni.