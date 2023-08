A16, tir di pomodori in fiamme: traffico in tilt

12 agosto 2023 a

Un autoarticolato che trasportava cassoni di pomodori è andato a fuoco sull'A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune irpino di Vallata. Le fiamme sprigionate dal vano motore hanno avvolto l'intero tir. L'autista, con una difficile manovra, è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo. Il carico però si è disperso sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco e anche un'autobotte partita dal comando provinciale di Avellino. Questo ha inevitabilmente provocato disagi notevoli alla circolazione particolarmente intensa nel pomeriggio, quando si e verificato l'incidente. Il tir proveniva dalla Puglia ed era diretto nell'Agro Nocerino-Sarnese.

Intanto quello del 12 agosto è un sabato da bollino nero sulle strade e autostrade italiane con ore di coda da Nord a Sud. Si tratta del giorno peggiore del weekend di Ferragosto. La viabilità ha infatti visto traffico lento e lunghe code fin dalle prime ore del mattino. Unico incidente di rilievo è avvenuto alle 7 circa sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli, all'altezza del km 594, che ha visto coinvolte sette autovetture e provocato 8 chilometri di coda. Per il resto della giornata il traffico è stato molto sostenuto in particolare in due punti nevralgici.