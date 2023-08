Bolzano, giovane 21 sgozzata. Arrestato dopo una sparatoria l'ex fidanzato

13 agosto 2023 a

È stato arrestato a Passo Resia, mentre cercava di raggiungere l’Austria, l’ex compagno della giovane uccisa in provincia di Bolzano. L’uomo era a bordo della Ford Fiesta segnalata come sua. Ha cercato di scappare e un carabiniere ha sparato colpendo le ruote e facendolo andare fuori strada.

La vittima, Celine Frei Matzohl, era del posto. A dare l’allarme sono stati i genitori non avendo più notizie della figlia da ieri. Gli investigatori hanno quindi trovato il corpo della ragazza, sgozzata, a casa dell’ex compagno di origine turche e sono immediatamente partite le ricerche che si sono quindi concluse con l’arresto dell’uomo.

Il presunto assassino di Celine è Omher Cim, un uomo turco di 28 anni. I due, stando a una prima ricostruzione, avevano avuto una relazione poi terminata. Non è da escludere che il femminicidio sia stato l’epilogo di una lite e che la ragazza sia stata attirata nell’abitazione dell’uomo con l’inganno.