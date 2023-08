Ferragosto, quanto costerà pranzare in vacanza: italiani massacrati

14 agosto 2023 a

Il Ferragosto è ormai alle porte e sarà soggetto al caro prezzi, che sta condizionando le vacanze in Italia. Questa è sicuramente l’estate dei rincari, con i servisti turistici che sono arrivati a costare fino a oltre il 240% in più: di conseguenza l’affluenza è diminuita, soprattutto quella degli italiani (scesa del 30%) che hanno iniziato a preferire mete estere più economiche. Per quanto riguarda il Ferragosto, il pranzo farà registrare rincari importanti.

"Gli italiani che festeggeranno in casa il Ferragosto - è la rilevazione di Assoutenti - spenderanno per il pranzo tradizionale quest'anno in media il 10,7% in più rispetto allo scorso anno. Chi invece opterà per il ristorante dovrà mettere in conto rincari di circa il 5,3%". C’è poi la stima di Coldiretti: “Oltre un terzo della spesa turistica di italiani e stranieri nell'estate 2023 è destinato alla tavola per un valore che supera i 15 miliardi di euro per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche cibo di strada o souvenir enogastronomici in mercati, feste e sagre, grigliate e picnic”.

Al di là del costo per il pranzo, c’è sempre il problema della benzina e degli altri carburanti, con il prezzo che continua ad aumentare in occasione di esodo e controesodo estivo. Dai dati forniti dal Mimit emerge che per il self in autostrada un prezzo medio di 2,015 euro al litro. Non un gran aumento rispetto ai 2,014 di venerdì ma la tendenza è sempre al rialzo. Il gasolio self, sempre in autostrada è a 1,921 (1,917 venerdì), il Gpl servito è a 0,842 euro (0,841 euro venerdì), il metano è stabile a 1,528 euro.