Benzina, scatta una raffica di controlli: multe pesantissime, ecco dove

16 agosto 2023 a

a

a

Il costo della benzina in Italia sta mettendo in difficoltà migliaia di italiani in partenza o di ritorno dalle vacanze estive. Il prezzo record è stato toccato in autostrada a Milano nel giorno di Ferragosto, quando il carburante è arrivato a 2,7 euro al litro. Di qui la richiesta di un intervento della Guardia di Finanza. A muoversi, nelle scorse ore, è stato il Comando Provinciale della Finanza di Chieti che, sempre nell’ambito del piano di azione "Prezzi carburanti 2023", ha disposto l’intensificazione degli interventi in tema di trasparenza dei prezzi dei carburanti praticati al consumo.

Le verifiche hanno riguardato finora ben 20 distributori stradali e 2 in ambito autostradale dell’intera provincia teatina. Comminate sanzioni che vanno dai 1.400 ai 14mila euro ai 6 esercizi non in regola con le attuali disposizioni di legge. A essere stata violata la disposizione che prevede l'esposizione corretta del prezzo medio regionale della benzina o del prezzo medio nazionale nel caso della distribuzione autostradale. Ma non solo: le sanzioni sono state applicate in alcuni casi anche per la non corrispondenza dei prezzi praticati con quelli pubblicizzati al cartello nonché per la mancata comunicazione degli stessi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Gli impianti di distribuzione finiti nel mirino delle sanzioni per via di queste violazioni si trovano nei comuni di Francavilla al Mare, Miglianico, Ortona, San Vito Chietino e Vasto.