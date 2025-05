Chieti, due vigili del fuoco scivolano in un crepaccio e muiono

Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi dalla serata di ieri, mercoledì 30 aprile, in località Balzolo, nel Parco nazionale della Maiella. Stando alle prime informazioni, i due erano in escursione come privati cittadini, quindi fuori servizio, insieme ad altri due colleghi, tutti del comando provinciale di Chieti.

Poco dopo le 12 di oggi, giovedì 1 maggio, il sindaco di Pennapiedimonte, Rosalina Di Giorgio, aveva lasciato intendere che le ricerche erano terminate: "I due vigili del fuoco sono stati individuati, ma ancora non conosciamo le loro condizioni". Poco dopo, la tragica notizia. I due escursionisti sarebbero morti dopo essere scivolati in un crepaccio, vicino al fiume Avello. Le ricerche non sono state facili per via della conformazione dell'area e infatti sono durate più di 12 ore.