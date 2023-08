Ostia, lo scontrino definitivo: "Extra per tagliare la torta": scoppia la polemica

16 agosto 2023 a

Ennesima polemica su uno scontrino: questa volta la denuncia arriva da Ostia, dove un ristorante avrebbe fatto pagare un extra per tagliare e servire una torta portata dai clienti all'interno del locale. La fotografia dello scontrino è stata pubblicata da un utente anonimo sulla pagina Facebook ‘Ostia informa': "Dopo il piatto condiviso adesso abbiamo anche servizio torta. Noto ristorante di Ostia. La torta acquistata all'esterno, ma solo servita. Non doveva rientrare nel costo del servizio? Che ne pensate?".

Se da una parte c'è chi ha commentato dicendosi d'accordo con l'autore del post, dall'altra c'è anche chi ha mostrato maggiore comprensione per il ristorante. Una signora, per esempio, ha scritto: "Ho lavorato nella ristorazione tanti anni fa e già allora si pagava il servizio per la torta. Un conto è far pagare un piatto singolo vuoto (cosa per me assurda); diverso è tagliare e sporzionare (decentemente, in parti uguali per tutti i commensali del tavolo) una torta che NON è stata acquistata nel ristorante, disporla nei piatti, portarla e distribuirla. Calcolando che spesso alle feste di compleanno si è almeno una decina di persone, tutto questo impiega tempo e risorse. Quindi secondo me è assolutamente lecito chiedere un extra. In quel lasso di tempo il cameriere avrebbe potuto servire 10-15 dessert del ristorante stesso ad altrettanti clienti".