Scontrino, caffè con un cubetto di ghiaccio: la scoperta choc

15 agosto 2023 a

a

a

Il Resto del Carlino aggiunge una storia all’estate pazza degli scontrini. Questa volta a finire sulle cronache è un bar del centro di Pesaro che serve il caffè freddo con l'aggiunta del ghiaccio da pagare a parte a 50 centesimi. Dopo una segnalazione, una cronista del Resto del Carlino ha provato di persona il bar ordinando proprio un caffè freddo, una tazzina con un cubetto di ghiaccio: "Arriva al bancone un piattino con sopra un bicchiere di vetro con 3 o 4 cubetti; accanto, un piccolo bricco di ceramica bianco, con il caffè espresso, da versare nel bicchiere con il ghiaccio", racconta chi ha ordinato.

Poi la replica, dopo le lamentela, della titolare del bar: "Non vedo cosa ci sia di strano. I 50 centesimi non sono per il ghiaccio ma per il servizio – precisa la responsabile –: Noi serviamo il caffè freddo con un piattino, un bicchiere con i cubetti di ghiaccio e un piccolo bricco di caffè a parte. Non è una banale tazzina con l’aggiunta di un cubetto.

Scontrini choc? Baristi massacrati: l'indiscrezione, dietro il bancone...

È un servizio diverso, dove rientrano anche la lavastoviglie, il servizio della ragazza... E mi faccia aggiungere un’altra cosa – conclude senza mostrare alcun cedimento sulla politica commerciale del locale –: noi gestiamo un locale in pieno centro, potremmo marciare sui prezzi e nessuno potrebbe dire nulla, invece siamo forse gli unici rimasti a Pesaro che fanno pagare un caffè solo 1 euro. Un prezzo popolarissimo. Però il lavoro si paga". Un altro capitolo dello scontrino-gate.