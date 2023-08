Liguria, mancia da record: chi è il “Paperone” che sconvolge il ristorante

20 agosto 2023 a

a

a

In un’estate in cui a fare notizia sono soprattutto le cattive notizie, tra prezzi alle stelle negli stabilimenti balneari, nei ristoranti e nei locali più disparati, ogni tanto c’è bisogno anche di qualche storia positiva. L’ultima arriva dalla Liguria: uno sceicco ha cenato a Monterosso al Mare, in un locale delle Cinque Terre, ed è rimasto così soddisfatto da lasciare una mancia dalle “dimensioni” fuori dal comune.

L’uomo ha lasciato 1.800 euro per un solo tavolo, sconvolgendo i dipendenti che non avevano mai visto nessuno offrire una mancia del genere. Di sicuro allo sceicco non mancava la possibilità di regalare una tale cifra, ma il suo gesto è una ricompensa per i lavoratori che gli hanno consentito di vivere una cena particolarmente apprezzabile. Arrivato a bordo di un megayacht da 150 metri e dal valore di circa 450 milioni di euro, l’uomo si è fermato in un ristorante segnalato anche dalla guida Michelin.

Di certo non è rimasto deluso: a quanto pare la sua cena era a base di pesce. Lo sceicco ha gradito i piatti presentati dallo chef e ha ricompensato tutto lo staff con una mancia praticamente senza precedenti: 1.800 euro versati tramite TackPay, un sistema che consente di offrire mance digitali. I camerieri e tutto il resto dello staff sono rimasti senza parole.