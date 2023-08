Stupro Palermo, il vigile urbano choc: "Insegnatelo alle vostre figlie"

27 agosto 2023 a

Il comandante dei vigili di San Gavino Monreale, in provincia di Cagliari, si lascia andare a uno sfogo su Facebook che ha quasi il sapore dell'insulto. Come riporta l'Unione Sarda, l'uomo avrebbe commentato con queste parole lo stupro di Palermo dove una ragazzina di 19 anni è stata violentata da un branco di sette ragazzi: "Insegnate alle vostre figlie a non scimmiottare i maschi e a non ubriacarsi", ha scritto il vigile urbano sui social.

Il sindaco, Carlo Tommasi, ha preso subito le distanze con parole chiare: "Ovviamente prendiamo le distanze dalle parole del comandante che rischiano di danneggiare un'amministrazione da sempre impegnata per difendere i diritti di tutti e delle donne in particolare". Il post su Facebook di fatto è nato dopo le parole che sul web sono diventate virali per evitare che si ripeta l'orrore di Palermo: "L'unica cosa da fare quando si è con una ragazza ubriaca è riportarla a casa. Insegnatelo ai vostri figli". Una frase pronunciata dal regista Muccino che è diventata una sorta di manifesto contro la violenza sulle donne.

E così il vigile urbano ha commentato così le parole di Muccino: "A noi maschi fa bene ogni tanto… a voi invece malissimo. Restate donne e non cercate di fare gli uomini… Siete femmine e non maschi". Probabilmente saranno presi provvedimenti disciplinari.