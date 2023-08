3bmeteo, la previsione choc: "Il vortice ha preso energia", dove scatta l'allarme

28 agosto 2023 a

Il maltempo sta investendo l'Italia da nord a sud. "La perturbazione è proseguita nella notte in Toscana senza particolari criticità con cumulati massimi sugli 80 mm e raffiche fino a 120 km/h registrate a Sammommè (Pistoia). Nelle ultime 12 ore registrati nell’area della regione 13.230 fulminazioni", fa sapere sui suoi profili social il presidente della Regione, Eugenio Giani. "Non abbassiamo l’attenzione, l’allerta arancione e gialla rimangono ancora attive, nelle prossime ore possibile nuova intensificazione dei fenomeni", avverte Giani. Quel numero impressionante, 13.230 fulmini in 12 ore, spiega bene la situazione.

E su cosa ci aspetta nelle prossime ore le previsioni di 3bmeteo sono molto precise: "Nel corso delle prossime ore il vortice si approfondirà fino a 995hPa sul Mar Ligure acquistando ulteriore energia. Attorno al minimo ruoteranno venti molto forti anche superiori ai 100km/h con mareggiate lungo l'area tirrenica e sulla Sardegna. Forti temporali colpiranno ancora gran parte del Nord", spiegano gli esperti.

Dopo le tempeste, il freddo: crollo drastico delle temperature. E tra poche ore..

Di fatto tutto il Paese nei prossimi giorni sarà interessato da un continuo peggioramento delle condizioni meteo con un drastico abbassamento delle temperature che già da qualche ora ha colpito il nord Italia. Nella serata di domenica infatti le temperature in Lombardia, soprattutto a Milano sono crollate di almeno 10 gradi nel giro di pochi minuti.