Meteo, "due eventi decisivi": occhio a queste date, parla Giuliacci

27 agosto 2023 a

a

a

Ci aspettano "due eventi importanti e decisivi" nei prossimi giorni: parola di Mario Giuliacci, che lo ha spiegato in un video sul suo canale Youtube. Di cosa si tratta? Innanzitutto di temporali, che saranno "diffusi e anche forti su gran parte del Nord e del Centro"; poi bisognerà fare i conti con il "forte crollo termico anche di 10/15 gradi". Estate finita, insomma.

"Crollo di 15 gradi, tempeste": Giuliacci chiude l'estate, quando finisce

Basti pensare che oggi, domenica 27 agosto, al Nord si è passati da 35-37 gradi a 20-24. "Attenzione, quindi: si avvertirà non fresco ma freddo, non andate in giro con la t-shirt per fare gli eleganti", ha avvertito il meteorologo con un leggero tocco di ironia. Domani invece, lunedì 28 agosto, è previsto un ulteriore "crollo delle temperature di una decina di gradi al centro e in Sardegna, martedì 29 agosto stesso discorso ma stavolta anche al Sud".

Meteo Giuliacci, "fenomeni violenti": cambia tutto, ecco quando

Sulla durata di questo clima più fresco, Giuliacci ha detto: "Questa aria fresca resterà fino alla fine del mese di agosto, poi dall'1 e dal 2 settembre le temperature risaliranno un po' su tutta l'Italia ma soprattutto al centro-sud di 4/5 gradi". Per fortuna, però, non si sconfinerà "nel caldo intenso. Poi tra il 6 e il 10 settembre un nuovo lento calo delle temperature di appena 2-3 gradi". Dunque, il caldo estremo con cui abbiamo avuto a che fare a luglio e nelle ultime settimane di agosto "probabilmente non ci sarà più almeno fino al 10 di settembre".