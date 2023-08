"Tutor disattivati": cambia tutto su queste autostrade: la lista completa

30 agosto 2023 a

Tutor disattivati su alcuni tratti autostradali. I rilevatori che stimano la velocità media delle auto dal punto di partenza al punto di arrivo sono stati spenti a causa dei lavori che stanno interessando diverse tratte autostradali. Ecco dunque nel dettaglio quali sono i tutor disattivati: quelli della A6 (Torino-Savona) e della A7 (Milano-Genova) e A26 (Genova-Gravellona Toce). Va sottolineato che si tratta di una sospensione momentanea. Secondo quanto dichiarato al Corriere della Sera dalla Polizia Stradale, “sulle suddette autostrade la Polizia Stradale sta comunque svolgendo servizi di controllo della velocità istantanea attraverso apparecchiature di rilevazione mobili. Una volta completati i lavori, con la rimozione dei cantieri, sarà possibile ripristinare i controlli della velocità media con il sistema Tutor”.

Sui tempi di ripristino ci sarebbe alcune certezze con i lavori che dovrebbero durare pochi mesi. Per quanto riguarda Autostrade per l’Italia la società è in costante contatto con la Polizia Stradale per la riattivazione dei sistemi di rilevazione, che si conta potranno avvenire, almeno su alcune tratte elementari, entro la fine dell’anno. Lo stop ai rilevatori è legato a un grande piano di ammodernamento della rete autostradale nel nostro Paese. Entro la fine dell'anno i sistemi di rilevazione disattivati dunque dovrebbero tornare operativi.