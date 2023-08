Terni, porchetta e vino: non pagano. La foto diventa virale

31 agosto 2023 a

Ancora un'altra furbata: si abbuffano e non pagano. Questa volta accade in un ristorante di Terni dove tre persone hanno consumato bel piatto di porchetta, maltagliati e del buon vino, per un conto da 130. Poi la fuga. Ma il titolare del ristorante non ha lasciato correre.

Anzi, sui social ha postato ben tre foto. Nella prima ci sono i tre commensali che sorridono mentre mangiano, la seconda mentre vanno via e la terza è quella del conto che non è stato pagato. Sembra una scena già vista in questa estate in cui i turisti fanno i furbi fuggendo via senza pagare il conto. "Doveva capitare prima o poi, e infatti è capitato in una fresca sera di fine estate, quando tre turisti italiani scrocconi si sono allontanati alla chetichella, approfittando della confusione, senza pagare il conto.

“Quelli del tavolo 17” ci hanno tirato un bel pacco da 130€ e lasciato un selfie delle loro gesta", commenta amaramente il gestore del locale. "Confidiamo tuttavia in una recensione riparatrice a cinque stelle tipo “si mangia molto bene e non si spende niente” o anche “rapporto qualità/prezzo eccellente", ha aggiunto nel post rilanciato sui social il proprietario della macelleria Pucci. Torneranno a saldare il conto come accaduto in altri casi? Staremo a vedere...