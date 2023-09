Napoli, cosa hanno fatto pagare 12 euro: scontrino sconvolgente

01 settembre 2023 a

Nella terra del caffè, ecco che arriva la mazzata. Questa si va ad aggiungere al caos estivo degli "scontrini folli". A Napoli, infatti, in un noto locale del centro tre caffè sono arrivati a costare ben 12 euro. A segnalarlo un cliente alquanto indignato. "Quindici euro per 3 caffè e una bottiglietta d'acqua, è una vergogna", si sfoga. D'altronde un caffè tipico napoletano gli è costato ben 4 euro. Per non parlare poi dell'acqua.

"Caffè e acqua per cortesia": dopo la consumazione scoppia l'inferno | Guarda

"Capisco l'aumento delle bollette e dei prezzi delle materie prime, ma questo è un vero e proprio eccesso - spiega il cliente a La voce di Napoli, esibendo anche lo scontrino in questione -. quattro euro per una tazzina di caffè è un furto, per non parlare dell'acqua a 2,50 euro. L'acqua è un bene essenziale, non dovrebbe costare così tanto". Solo qualche giorno fa un altro caso aveva scosso Napoli.

Il motivo? Uno scontrino con prezzo maggiorato. Questa volta in una pizzeria di Agnano un cliente ha pagato un euro in più per l’aggiunta del basilico sulla pizza. "Un euro di supplemento per aver chiesto il basilico sulla pizza ripiena che non era previsto tra gli ingredienti" ha scritto l'utente trovando conforto sui social. Non sono infatti mancati i commenti al post in cui la maggior parte degli utenti si dice incredula per quello che sta succedendo da nord a sud.