Scontrino, pranzo da 60 euro in sette: un caso clamoroso

Non tutti gli scontrini sono folli. Lo dimostrano alcuni clienti della Locanda Da Federico, in località Lagonegro, in Basilicata. A raccontare la piacevole sorpresa è Andrea, direttamente sul gruppo Facebook "Ladispoli Città", cittadina marina a nord di Roma. Tornando dalle vacanze in Calabria, Andrea e alcuni suoi amici e parenti hanno trovato la coda causa incidente e così hanno deciso di affidarsi al navigatore per una strada alternativa, al confine tra Campania e Basilicata.

Proprio qui hanno notato la Locanda Da Federico, dove tutti e sette si sono fermati e seduti ai tavolini del locale. Al ristorante, assicura Andrea, "il servizio non sarà dei migliori e non c’è neanche grande scelta, ma il cibo è buono e fatto in casa". Ma a sorprenderlo ancora di più è il conto: "Abbiamo speso 60 euro in sette", per 3 antipasti, cinque primi, tre secondi, due contorni, quattro bottiglie d'acqua e una coca cola.

Più nel dettaglio i sette commensali hanno pagato 4 euro un piatto di cavatelli con fagioli e cozze, 3,5 euro gli gnocchi alla sorrettina, orecchiette alla bolognese e gli spaghetti alla scarpara. Insomma, una cifra da non credere. A maggior ragione nell'estate degli scontrini dai prezzi da capogiro.