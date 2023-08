Porto Cervo, lo scontrino choc: "Caffè e acqua, grazie", quanto pagano

28 agosto 2023 a

Estate di scontrini folli quelli del 2023. Tra le ultime polemiche si registra quella accaduta a Porto Cervo. Qui, al Bar Portico (parte dell'Hotel Cervo del Sardegna Resort Srl), due clienti hanno pagato ben 60 euro per due caffè e due bottigliette d’acqua. La spiegazione dei gestori? "Non è un semplice caffè, è un’esperienza!".

Ma sì sa, a Porto Cervo le cose si fanno pagare. Poco prima aveva fatto discutere un altro scontrino, quello mostrato da Giuseppe Russo, creator della pagina "Il mio viaggio a Napoli". A raccontare l'accaduto è stato lui stesso: "Abbiamo scelto un bar a caso del centro. Sul menù una coppetta di gelato costava 30 euro, l’acqua tra i 15 e i 20 euro. Volevamo andare via, ma abbiamo voluto ordinare almeno un caffè e una orzata".

Risultato? "Ci hanno portato, come se si trattasse di un aperitivo pomodori, carote, pizzette, olive, arachidi e tramezzini e biscotti. Era tutto buonissimo, meno il caffè. Quando abbiamo visto lo scontrino ci è venuto un coccolone: 50 euro totali per il caffè (30 euro) e l’orzata (20 euro). Sapevamo che è una città molto cara ma non così". E invece tutto vero. Ma se c'è chi ricorda come la località sia "per ricchi", c'è anche chi si stupisce. D'altronde stiamo pur sempre parlando di acqua e caffè.