Palermo, la vittima dello stupro denuncia chi la diffama: "Fate schifo"

Altro fango sulla vittima dello stupro di Palermo. La ragazza, dopo aver denunciato quanto accaduto e fatto i nomi dei sette presunti colpevoli, è stata presa di mira sui social. In diversi in queste ore starebbero affermando di aver avuto una relazione con lei. Ma la 19enne, ora trasferita in una comunità protetta fuori dalla Sicilia, non ci sta.

"Mi fate troppo schifo. Io la conosco, ma chi ca..o vi conosce. Che vi vantate di cose che non avete mai fatto con me. Non mi farei problemi a dire che sia così, perché alla fine non è un delitto. Ma sentire la gente che inventa le cose mi fa uscire pazza. Che schifo. Quante denunce di diffamazione volete per smetterla?". La stessa ragazza che la notte del 7 luglio era con lei l'ha criticata per la decisione di denunciare i sette ragazzi coinvolti. Non a caso la giovane non ha mancato di replicare: "Dopo tutto quel che dici torno sempre a piangere per te, anche se tu non versi una lacrima per me".

Intanto l'indignazione per quanto accaduto, con ogni giorno dettagli e foto sempre più inquietanti, scatena anche Vincenzo De Luca. E il governatore campano non ci va per il sottile: "Sono indignato per le immagini di un branco di animali che hanno violentato una ragazza a Palermo: 7-8 ragazzi che prendono sotto braccio questa giovane, peraltro orfana di madre e abbandonata dal padre. Bestie, queste sono delle bestie che devono vergognarsi di dirsi uomini. Non solo delinquenti, ma uomini da niente, mezzi uomini".