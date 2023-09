Emilia Romagna, alluvionato e spennato: "Multa da 600 euro", imbarazzo-Bonaccini

07 settembre 2023 a

La burocrazia (o meglio, la follia) colpisce ancora. E come se non bastasse l'alluvione, i cittadini dell'Emilia-Romagna finiscono per essere multati. Tutto vero. A riferirlo ci pensa un abitante di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. L'uomo ha ricevuto un verbale da 616 euro per i detriti non raccolti per l’alluvione. La sanzione - riporta Affaritaliani - è "da pagare entro 30 giorni" dallo scorso 17 agosto.

La colpa del malcapitato? Non aver raccolto i "suoi" rifiuti accatastati in strada. Come testimoniare che erano suoi? Sempre stando allo stesso verbale, dentro uno dei sacchi rinvenuti assieme a detriti, lastre e cartone "veniva rinvenuta documentazione cartacea, inequivocabilmente riconducibile al sig. Andrea M". Insomma, qualcuno è andato a cercare un pezzo di carta all'interno di quella che è ormai una discarica a cielo aperto.

Nella multa in questione, e redatta dal "Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente", si legge che "il giorno 28 giugno 2023 alle ore 07:00 nel Comune di Castel Bolognese (Ravenna)" in via… X "sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati sul suolo stradale quali: lastre a paratia con all’interno materiale assimilabile a lana di vetro, cartone e numerosi sacchi di plastica. All’interno di uno di questi sacchi veniva rinvenuta documentazione cartacea, inequivocabilmente riconducibile al sig. Andrea M".

Una comunicazione che ha sconvolto il diretto interessato: "Ho pensato che fosse una fake ma ho chiamato la provincia e mi hanno confermato che il verbale esiste, è vero. Ho scoperto che altre persone hanno ricevuto lo stesso regalino. Quindi da oggi se uno mette delle lettere intestate a Bonaccini nei rifiuti pericolosi abbandonati lungo le strade vuol dire che li ha lasciati il presidente della Regione?", si chiede indignato mentre non è escluso che possa replicare al sindaco del Pd di Ravenna, Michele De Pascale, con "una documentazione difensiva".