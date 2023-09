Puglia, colazione al bar e scontrino choc: "Diamoci una regolata"

11 settembre 2023 a

Ancora uno scontrino a far discutere. In Puglia, a Casamassima (in provincia di Bari), una colazione per tre persone è costata 16 euro e 30 centesimi. Semplicemente tre creme caffè e due frollini. Lo scandalo è stato raccontato dal tiktoker Marco Decarolis già a fine agosto ma il video ha continuato a raccogliere spettatori per settimane.

"Niente, stamattina mi è venuta la brillante idea di andare al bar con degli amici a prendere qualcosina - ha spiegato Decarolis - Mi trovo in Puglia e questo è il risultato: 16,30 euro per 3 crema caffè e due frollini. E che cos'è? La crema caffè 3,50 euro in un cicchetto, e dove siete andati per farla? In Guatemala a piedi e i chicchi di caffè? O i frollini 2,90 euro l'uno", ha lamentato il tiktoker, parlando in dialetto pugliese.

Subito dopo, rivolgendosi ai gestori del bar: "Ma ci diamo una regolata? E non mi venite a dire: "No, ma le spese sono tante, il personale costa tanto mantenerlo". A noi operai umili lo stipendio è sempre lo stesso! Non cambia - ha prosguito il content creator - quindi diamoci una regolata perché qua è diventato tutto insostenibile. Neanche al bar con gli amici si può andare più!".