Meteo, tempesta atlantica: "Le zone in pericolo", l'allarme dell'esperto

La tempesta atlantica si abbatte sull'Italia. Inondazioni e vento a oltre 100km/h hanno già colpito la Spagna e presto potranno attraversare anche lo Stivale. Si tratta di una conseguenza dell'uragano ex Franklin e della DANA, acronimo di depressione isolata ad alti livelli. Con l'effetto Fujiwhara, ovvero un'interazione tra cicloni tropicali o extratropicali, ci sono stati violenti temporali e grandinate. Più di 40 litri per metro quadrato in appena un quarto d’ora sono caduti in gran parte della provincia di Castellón, nel sud della nazione. Ora questo evento atmosferico è in Italia.

Stando al meteorologo di 3bmeteo, Edoardo Ferrara "piogge e rovesci si potranno verificare soprattutto al Nordovest". Il motivo? Un effetto del calore accumulato in 12 giorni di caldo africano. Ragione per cui nelle prossime ore non sono esclusi temporali e piogge forti sulle Alpi e sulle zone pianeggianti del Nordovest, più occasionalmente su quelle del Triveneto. Qualche rovescio poi e previsto anche in Sardegna e in Toscana.

Nella giornata di giovedi 14 settembre i rovesci, a tratti equatorialì, si espanderanno anche su gran parte della Pianura Padana, in particolar modo nel pomeriggio, e raggiungeranno anche Liguria di Levante ed Alta Toscana. Sabato mattina invec un nucleo di pioggia forte è previsto avanzare dal Golfo del Leone verso Liguria, Toscana e Lazio: questo flusso molto umido nei bassi strati potrebbe portare nubifragi.