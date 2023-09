Meteo, l'estate finisce in una notte: cosa accadrà tra poche ore

12 settembre 2023 a

a

a

L'estate sta finendo. E anzi, almeno da un punto di vista meteo potrebbe finire prima del previsto. Già, perché le ultime previsioni parlano chiarissimo: estate, addio. Il tutto a partire da domani, mercoledì 13 settembre. Infatti l'anticiclone africano che ha dominato in questi primi giorni della settimana, determinando tempo stabile e temperature sopra le medie, è destinato ad estinguersi.

Si inizia dal Nord: pur senza grandi perturbazioni, spiegano da 3BMeteo, si registreranno bruschi cali delle temperature. Qualche rovescio o temporale nel pomeriggio sulle Alpi, dunque anche sulle pianure pedemontane e, in serata, su quelle piemontesi, della Lombardia occidentale e della Liguria, fino ad arrivare alla pianura friulana. Possibili anche fenomeni intensi e alcune grandinate. Al Centro e Sud ancora situazione stabile, escluso qualche rovescio in Sardegna.

"Senza occhio, l'uragano non c'è". Giuliacci ribalta tutto, verità sconvolgente

Giovedì e venerdì proseguirà l'instabilità e il calo delle temperature, che andranno a coinvolgere un po' tutto lo stivale. E ancora, seppure i modelli non possono essere ancora certi al cento per cento, per il weekend ci sono alte possibilità di piogge e temporali. I fenomeni, nel loro moto verso nordest, potrebbero valicare agevolmente l'Appennino e riversarsi su parte del Nordovest, bassa Val Padana e medio-alto versante adriatico. Sul resto d'Italia prevarrebbe invece l'azione stabilizzante dell'anticiclone proteso dal comparto afro-mediterraneo verso il Centro-Sud Italia, con tempo più soleggiato e caldo. Già, l'estate sta finendo...