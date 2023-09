Mario Giuliacci, la verità sul maltempo in Italia: chi rischia di più

13 settembre 2023 a

Meteo stravolto. Primo assaggio di temporali nel nord Italia. Questa mattina le regioni settentrionali si sono trovate sotto la pioggia. Un assaggio della perturbazione che dovrebbe arrivare nel weekend. E a fare il punto della situazione sulle tendenze meteo è il colonnello Mario Giuliacci. A quanto pare nei prossimi giorni la situazione potrebbe peggiorare.

E sul suo sito, meteogiuliacci.it, il colonnello spiega bene cosa accadrà: "C'è una prima data certa: il Nord Italia è coinvolto Mercoledì 13 da un veloce fronte, con temporali e rovesci passeggeri, in un contesto comunque mite. Poco o nulla altrove, la cupola africana ha comunque il sopravvento".

E ancora: "Sarà una rapida passata a temporalesca, soprattutto per le zone nord-occidentali. Le regioni centrali e quelle meridionali sarebbero comunque coinvolte da aria molto calda e quindi l'alta pressione potrebbe riuscire a vincere la forza della perturbazione atlantica". Poi la previsione da qui a 10 giorni: "Facendo un focus a 10 giorni, ci potrebbero essere delle novità. Alcune vedono l'arrivo di piogge generose dopo il 17-18 Settembre, ma non c'è unicità previsionale. In altre parole, non tutti i run modellistici han fiutato l'opzione maltempo dopo il 18". Staremo a vedere.