Sardegna, la follia della turista al ristorante: perché compra l'aragosta viva

Ha dell'incredibile quanto accaduto al ristorante Gente di Mare a Golfo Aranci in Sardegna. Una turista svizzera si siede a un tavolo del locale. E fin qui niente di strano. Poi si accorge di un acquario che contiene al suo interno gran parte del menù servito ai clienti. Nota un'aragosta che nuota spensierata: la ordina subito. Ma il suo intento non era gustarsi un bell esemplare di crostaceo italiano. C'era ben altro.

Come riportato da La Nuova Sardegna, l'episodio è avvenuto lo scorso giovedì sera. La donna ha deciso di compiere un gesto altruistico tra lo stupore dei clienti del locale sul lungomare della località sarda. La turista, in vacanza con il marito, ha deciso di acquistare l'aragosta per liberarla in mare. Il crostaceo pesava circa un chilo e la turista l'ha pagato caro e senza battere ciglio. La scena è stata immortalata dal cellulare del marito che, felice come lei, ha ripreso il gesto "eroico".

Davanti agli occhi prima increduli e poi emozionati dei proprietari del ristorante, Antonio e Gianluca Fasolino, la donna ha coccolato dolcemente l'animale e poi lo ha gettato in mare. "Lei era felicissima, voleva fare un gesto buono", ha rivelato all'Ansa Antonio Fasolino. Ma non sono mancati anche i commenti sprezzanti degli utenti sui social. "Brava, ha salvato la specie. Siamo ormai alla frutta, la gente è fuori di testa. Perche non spende i soldi per le missionarie in Africa o per i ragazzi di Librino a Catania o Scampia a Napoli?", scrive una donna su Twitter.