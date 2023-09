Firenze, terremoto di magnitudo 4.8: gente in strada e scuole chiuse

18 settembre 2023 a

Forti scosse di terremoto in provincia di Firenze: la più intensa, di magnitudo 4.8, è stata avvertita dalla popolazione alle 5.10 di questa mattina. L'Ingv ha localizzato l’epicentro a 3 km a sud-ovest del Comune di Marradi, nel Mugello. Il sisma è stato avvertito distintamente a Firenze, ma anche nel resto della regione, in Emilia-Romagna e nelle Marche. Per fortuna al momento non si segnalano danni a persone o cose. Solo tanta paura e gente scesa in strada per il grosso spavento. Intanto, sarebbero in corso le verifiche della Protezione civile. "C'è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari”, ha spiegato a Rainews24 il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.

Mentre il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio a Sky Tg24 ha detto: "Non risultano danni importanti, c'è stata molta paura, con la gente in strada. Le verifiche continueranno per tutta la giornata, ma non ci risultano persone ferite né danni particolari".

In ogni caso oggi a Marradi le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per motivi precauzionali. E lo stesso avverrà anche a Borgo San Lorenzo. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto sui social: “Al momento non risultato situazioni di particolare criticità. Continueranno i controlli agli edifici e strutture". Poi ha fatto sapere che sono previsti "ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria per verifiche di stabilità". Questo pomeriggio è in programma la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Forlì, per l'inaugurazione dell'anno scolastico.