Mario Giuliacci, autunno e inverno? "Cosa svelano i modelli": previsioni inquietanti

Il caldo africano non lascerà tanto presto l'Italia, nonostante l'imminente arrivo della stagione autunnale. Sebbene siano previsti temporali, Mario Giuliacci spiega - partendo dalle proiezioni modellistiche - che quest'anno sia l'autunno che l'inverno saranno anomali.

Parlando dell'inverno, il colonnello ha fatto sapere sul suo sito - meteogiuliacci.it - che il clima sarà piuttosto mite e che bisognerà aspettare un po' per il freddo vero e proprio: "Come per l’autunno, anche in inverno si faranno inevitabilmente sentire gli effetti di El Niño, che caratterizzerà fortemente la situazione meteo-marina nel Pacifico Tropicale, con conseguenze sul clima dell’intero Pianeta, sebbene in Europa il legame con l’autunno e l’inverno risulti meno evidente che in altri continenti".

Il meteorologo, poi, ha precisato: "Sia le considerazioni basate sulle alterazioni della circolazione atmosferica generale causate da El Niño che le proiezioni stagionali del modello europeo (ECMWF), suggeriscono che sarà un inverno più umido degli ultimi, senza quindi lo spettro della siccità". Per quanto riguarda le temperature, invece, l'esperto ha spiegato che verranno influenzate dal cambiamento climatico: "Il rapido aumento delle temperature medie planetarie infatti ha reso le nostre stagioni invernali decisamente più miti rispetto a quelle di 30-40 anni fa e, salvo eventi climatici imprevedibili e traumatici, anche la stagione invernale 2023/2024 risulterà meno fredda della media trentennale di riferimento (1991-2020)".