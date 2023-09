Meteo Giuliacci, tempo impazzito: temporali e afa, cosa succede

17 settembre 2023 a

La settimana prossima sarà parecchio movimentata dal punto di vista del meteo. Lo si legge sul sito meteogiuliacci.it. Forti precipitazioni si alterneranno al caldo africano, che non ci ha ancora abbandonato del tutto. Domani, lunedì 18 settembre, il rischio temporali riguarderà soprattutto le regioni del Nord, in particolare sulle Alpi e le pianure adiacenti dove potrebbero cadere oltre 40 millimetri di pioggia in poche ore. Questo per via del passaggio di un fronte instabile proveniente dalle Isole Britanniche e dalla Scandinavia.

Sulle altre aree della nostra penisola, invece, rimarrà tutto invariato, con sole e temperature sempre oltre le medie del periodo. Martedì 19 settembre, invece, ci saranno piogge residue solo sulle Alpi centro-orientali. Mentre l’anticiclone africano inizierà a riconquistare lo spazio perso dalla giornata di mercoledì 20, quando potrebbe esserci un nuovo rialzo delle temperature, con valori che potrebbero raggiungere i 30 gradi, con picchi di 35 gradi al Sud e sulle due Isole Maggiori.

La situazione, poi, cambierà tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre, quando un’intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa colpirà l'Italia portando con sé piogge e temporali. Di qui la possibilità che si verifichi un calo dei valori termici. Non resta che attendere le prossime previsioni del tempo per capire come evolverà la situazione.