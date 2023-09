Mario Giuliacci e il vento del Sahara: Italia, verso un fenomeno impensabile

15 settembre 2023 a

Tempo altalenante quello che si prevede per i prossimi giorni. Il fine settimana sarà caratterizzato da un fronte temporalesco che attraverserà tutta l’Italia. A essere maggiormente colpito il Centro Nord. Sabato 16 settembre l’instabilità colpirà soprattutto Piemonte, Liguria e Toscana, dove si prevedono accumuli tra i 40-50 millimetri. Nelle ore successive il fronte temporalesco raggiungerà anche le Alpi, il Veneto, la Romagna, l'Umbria e le Marche. Situazione diversa - è la previsione dei meteorologi di Mario Giuliacci - per il Sud. Qui il sole e le alte temperature non mancheranno. Nuova svolta per domenica 17 settembre, dove le perturbazioni scivoleranno verso i Balcani, ritornerà il sole sull’Italia e le temperature aumenteranno rapidamente.

E infatti l'inizio della prossima settimana ci sarà un ritorno dell'anticiclone. Le conseguenze? Un aumento delle temperature grazie alla risalita di masse d'aria provenienti dal cuore del deserto del Sahara. Si parla di massime addirittura oltre i 30°C al Centro Sud e sulle Isole Maggiori. Sulle aree interne e nelle vallate si arriverà anche ai 35 °C.

Stando agli esperti però il bel tempo non durerà a lungo: all’inizio della terza decade di settembre ci sarà nuovamente un vasta area depressionaria in discesa dal Nord Atlantico con maltempo molto intensa.

