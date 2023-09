Motociclismo, morte Filippo Momesso: "Non si esclude alcuna pista"

18 settembre 2023 a

Una tragedia, quella che ha colpito il movimento motociclistico italiano: è morto Filippo Momesso, 24 anni, iscritto al Campionato italiano motociclismo di velocità. Il corpo senza vita è stato trovato nella sua casa di Trento. Il ragazzo, originario di Oderzo, provincia di Treviso, aveva frequentato l'università di Trento, laureandosi a luglio in ingegneria informatica.

La notizia è trapelata in mattinata. Una morte, ad ora, inspiegabile. Secondo quanto aggiunge il Gazzettino, "non si esclude alcuna possibilità". Momesso potrebbe infatti essere morto anche per un incidente domestico, oppure per un malore. Ancora non è chiaro se verrà disposta l'autopsia per accertare le cause della morte. La data dei funerali verrà confermata nelle prossime ore.

Solo due settimane fa, il pilota era salito sul podio al Mugello. E ancora nel corso di questa stagione Momesso era sceso in pista nel National Trophy1000, per poi tornare nel trofeo Aprilia RS660 proprio al Mugello.

La notizia della morte del pilota è piovuta proprio mentre a Trento era in corso la Festa dello Sport, con centinaia di sportivi che si erano raccolti in Piazza Grande. Sotto-choc Treviso così come al comunità di Oderzo, dove la sua famiglia è molto conosciuta e stimata.