Giuliano Urbani e Ida Di Benedetto rapinati e chiusi in una stanza

22 settembre 2023 a

a

a

Attimi di terrore in casa Urbani. L'attrice napoletana Ida Di Benedetto e l'ex ministro dei Beni e delle attività culturali, Giuliano Urbani, hanno trascorso alcune ore da incubo nella loro villa a Napoli. I due, infatti, sono stati vittima di una rapina lo scorso martedì e i malviventi, prima di razziare il più possibile, li hanno chiusi in una stanza, sequestrando anche i loro cellulari.

Al momento la polizia sta indagando su quanto avvenuto in città ai danni dell'attrice e del compagno, legati sentimentalmente dal 1995. Sia l'attrice che l'ex ministro stanno bene e sono al sicuro. Le forze dell'ordine sono al lavoro per fare luce sulla dinamica dell'accaduto, e per individuare i responsabili. In tal senso sono impegnati gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli - coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini - e del commissariato San Ferdinando.

Immigrato scippa e trascina a terra 90enne? Fermato e massacrato: choc a Roma | Video

"Qualcuno è entrato nella mia camera da letto alle sei del mattino, ci hanno chiusi dentro, me ne sono accorta e sono uscita sul balcone, ho urlato e all'inizio nessuno mi ha sentita. Una signora si è accorta di me e ha lanciato l'allarme - ha confessato l'attrice - Quando è arrivata la polizia ci hanno fatti uscire. Sono terrorizzata, soffro di claustrofobia e questa è la terza volta che subisco un furto. Sono stanca - ha aggiunto - La città è abbandonata, andrò via. Non riuscivo più a dormire la notte".