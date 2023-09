Gratta e vinci, colpo da 2 milioni? Come "ringrazia" la barista: vergogna a Prato

23 settembre 2023 a

Una ragazza di nazionalità cinese ha vinto ben 2 milioni di euro al Gratta e vinci: sarebbe successo questa mattina a Prato. "Stamani intorno alle 8,30 è entrata una ragazza cinese, che poteva avere sui 27 anni. Ha preso cinque Maxi, il Gratta e Vinci Miliardario da 20 euro, spendendo in tutto 100 euro", ha raccontato la titolare del bar in cui la giovane ha comprato i biglietti. Poi ha aggiunto: "Dopo poco io e mia mamma Filomena l'abbiamo vista tornare con una sua amica, mostrandoci il Gratta e Vinci col quale aveva vinto 2 milioni di euro. Non parlava bene italiano, ho dato le informazioni su come ritirare la vincita. La ragazza era ovviamente molto emozionata, ha preso 20 euro e ce li ha dati per ringraziarci".

Il bar baciato dalla fortuna, come si legge su La Nazione, ha già venduto in passato biglietti che poi si sono rivelati vincenti. "Al Superenalotto sono stati vinti un miliardo di vecchie lire, coi Gratta e vinci 30mila euro e vari premi da 10mila euro, qui da noi è stato centrato un 5 da 70mila euro e sempre al Superenalotto sono stati vinti 450mila euro - ha spiegato la titolare -. Sono solo alcune delle vincite avute nel corso degli anni nella nostra attività aperta dall'85".