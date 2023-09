Gratta e Vinci, pazzesco: vince 2 milioni di euro (senza grattare niente)

04 settembre 2023 a

a

a

Un sabato indimenticabile. Un sabato in cui la fortuna ti cambia la vita. Tutto grazie a un gratta e vinci acquistato in un modo peculiare: non in tabaccheria, ma direttamente dal proprio smartphone. Si tratta di un tagliando del valore di soli 5 euro della nuova serie "New Turista Per Sempre". Insomma, una grattatina virtuale.

La vincita? Sconvolgente: quasi due milioni di euro. Con soli 5 euro "investiti". A vincere un utente di GBO Italy. Per la precisione, la giocata è stata effettuata sabato 2 settembre alle ore 21.56, in un sabato sera in cui, magari, il fortunato si stava annoiando. E invece la sua vita è cambiata.

Gratta e Vinci, "non sono 500 euro": Frosinone, choc in tabaccheria

Ma come si arriva alla cifra-record di 2 milioni di euro, con soli 5 euro? Il conto è presto fatto. Non si tratta di una vincita "tradizionale", come Lotto, Superenalotto o altri grattini. Infatti il vincitore ha beccato il biglietto con la vincita massima. Fanno 300mila euro sull'unghia, più 100mila euro di bonus finale, ai quali si sommano altri 6mila euro al mese per i prossimi vent'anni. Già, i problemi economici, per l'anonimo vincitore, ora sono soltanto un lontano ricordo...