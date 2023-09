Mario Giuliacci, "ottobre fa sul serio": pessime notizie meteo per l'Italia

24 settembre 2023 a

a

a

Un netto cambio di passo-meteo, oggi domenica 24 settembre: un crollo verticale delle temperature che porta Mario Giuliacci ad interrogarsi. "E se a ottobre l'autunno facesse sul serio?", si chiede il colonnello, per poi consultare i modelli previsionali per i prossimi 15 giorni.

Dunque, una prima risposta: "Non sarebbe un quesito fuori logica, perché dopo un Settembre decisamente caldo e poco piovoso per buona parte d'Italia, molti si chiedono se il prossimo mese cambierà del tutto il registro". Insomma, l'ipotesi non si può escludere.

Clicca qui per leggere tutti i bollettini meteo sul sito di Mario Giuliacci

Giuliacci poi ricorda che le previsioni a 15 giorni, dunque a lungo termine, non possono essere scolpite nella pietra, insomma, tutto potrebbe cambiare. Eppure, aggiunge il colonnello, " è possibile che con i primi giorni del nuovo mese ci sia un cambio di rotta. In realtà, altri modelli meteorologici vedono un lento abbassamento del getto, che comincerebbe a coinvolgere anche il bacino del Mediterraneo. Per avere delle perturbazioni organizzate non basta un semplice calo dei geopotenziali dell'alta pressione, ma servono perturbazioni a lenta evoluzione che riescano a tuffarsi nei nostri mari, per poi evolvere piuttosto lentamente. Così facendo, fanno evaporare grosse quantità di acqua, che poi vengono riversate sulle nostre terre", sottolinea.

Giuliacci, quando torna il caldo anomalo: meteo impazzito

Insomma, in definitiva, ci si aspettano piogge e rovesci più frequenti rispetto a quella che è la media storica dei primi giorni di ottobre. Il tutto anche con temperature sotto media.