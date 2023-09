Mario Giuliacci, rottura stagionale: Italia investita dalle piogge, ecco quando

22 settembre 2023 a

Il caldo è alle spalle. Piogge e drastico calo delle temperature accompagneranno questo weekend che è appena iniziato. Da nord a sud precipitazioni e rischio nubifragi. A dare un quadro chiaro di quanto accadrà nelle prossime ore è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it fa il punto su cosa ci aspetta.

Le previsioni di Giuliacci si concentrano soprattutto su sabato e domenica e spiegano qual è l'elemento di "rottura" che porterà una inversione a U sul fronte del meteo: "Con l’arrivo della prima perturbazione in queste ore, possiamo dire che si tratta della vera rottura di stagione. Il maltempo ha colpito per prime le regioni settentrionali con precipitazioni anche sotto forma di temporali ed un calo delle temperature. Non si farà attendere una seconda perturbazione, prevista per la giornata di venerdì 22 settembre che coinvolgerà, questa volta, anche le zone centrali della nostra penisola con maltempo diffuso.

Si attendono piogge intense soprattutto sul Nord Italia con accumuli che potrebbero raggiungere anche i 100 millimetri, talvolta accompagnati da colpi di vento, grandine e violenti nubifragi", spiega Giuliacci. Occhio poi a sabato e domenica: "Già nelle prime ore di sabato 23 settembre potremmo assistere a precipitazioni a carattere di nubifragio sulle regioni di Nord-Est che poi si estenderanno sulle regioni del Centro. Si tratta di un peggioramento diffuso che durante la notte raggiungerà anche il meridione. Un’attenzione particolare a regioni come Campania, Calabria e Sicilia perché secondo gli ultimi aggiornamenti in queste zone avremo maltempo intenso con precipitazioni importanti. Domenica 24 avremo ancora nuvole su quasi la totalità del Centro-Sud e sulla Romagna, mentre a partire dalle regioni del Nord-Ovest i cieli avranno sempre più spazi sereni grazie ad un aumento dei valori barici".